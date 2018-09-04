Туристический рынок РФ может лишиться сотни компаний

Ассоциация «Турпомощь» составила список компаний, по которым информация не соответствует достоверной. Об этом сообщила «Газета.ru».

Компании отбирались по общей цене туристического продукта, количестве отправленных туристов за 2017 и уплате взноса в фонд персональной ответственности.

Знакомый с ситуаций источник подчеркнул, что в списке может числиться от 45 до 100 фирм. Все они предположительно предоставляют сомнительный продукт и делают мизерные отчисления в «Турпомощь».