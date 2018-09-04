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Туристический рынок РФ может лишиться сотни компаний
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Туристический рынок РФ может лишиться сотни компаний 

360tv.ru 4 сентября 2018
Ассоциация «Турпомощь» составила список компаний, по которым информация не соответствует достоверной. Об этом сообщила «Газета.ru».
Компании отбирались по общей цене туристического продукта, количестве отправленных туристов за 2017 и уплате взноса в фонд персональной ответственности.
Знакомый с ситуаций источник подчеркнул, что в списке может числиться от 45 до 100 фирм. Все они предположительно предоставляют сомнительный продукт и делают мизерные отчисления в «Турпомощь».
Список с сомнительными туроператорами отправили в российское министерство культуры.
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