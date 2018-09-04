Западный Голливуд заработал на туризме 1,73 млрд долларов

Согласно исследованию аналитиков, посетители Западного Голливуда , число которых в 2017/2018 финансовом году составило 3,59 миллионов человек, потратили здесь 1,73 миллиарда долларов. Рекордные показатели и многое другое было представлено на саммите по туризму West Hollywood Travel + Tourism Board (WHTTB) 2018, который прошел в отеле Jeremy West Hollywood. В мероприятии приняли участие более ста лидеров отрасли, отельеров и чиновников Западного Голливуда.

"Наша работа состоит в том, чтобы повысить осведомленность и интерес туристов, стимулировать спрос на наш город площадью всего 1,9 мили", — говорит Том Кили, президент и генеральный директор WHTTB.

Индустрия туризма в Западном Голливуде обеспечивает почти 8 тыс. рабочих мест и генерирует 49,9 миллионов долларов налогов. Крупнейшим источником дохода для города является налог на проживание.