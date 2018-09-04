Ещё
Авиарейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону задерживается по техническим причинам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону задерживается по техническим причинам 

В городе N + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: В городе N
Уже более часа пассажиры в аэропорту Стригино ожидают вылета в Ростов-на-Дону. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N», людей попросили покинуть самолет, а позже проинформировали о замене транспортного средства.
Вылет должен был состояться в 11:20. Капитан обратился к пассажирам, объявил время в полете и маршрут, однако после того, как двигатель завели, что-то пошло не так.
«То гасили свет, то включали кондиционер, то открывали и закрывали двери. Нам сказали, чтобы мы оставались на своих местах, что нужна перезагрузка компьютера» — написала Наталья, одна из тех, кто собирался сегодня днем вылететь в Ростовскую область.
В итоге людей вывели на территорию аэропорта.
Позже им сказали, что из Ростова за ними направлен другой самолет. Он примет всех задержавшихся пассажиров и вылетит из Нижнего Новгорода ориентировочно в 15:00.
Изначально рейс компании «Азимут» должен был совершать лайнер Sukhoi Superjet 100 сокращенно (SSJ 100). Разработчиком и производителем самолета является компания «Гражданские самолеты Сухого», подразделение авиастроительного концерна «Сухой».
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа.
В городе N: последние новости
Что обязательно нужно сделать при выезде из отеля: 7 правил путешественника Авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа Туроператор «Натали Турс» официально прекратил свою деятельность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу615
На Россию надвигается апокалипсис84
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей151
Вдова Захарченко выступила с заявлением221
Россия закроет небо130
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение