Авиарейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону задерживается по техническим причинам

Уже более часа пассажиры в аэропорту Стригино ожидают вылета в Ростов-на-Дону. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N», людей попросили покинуть самолет, а позже проинформировали о замене транспортного средства.

Вылет должен был состояться в 11:20. Капитан обратился к пассажирам, объявил время в полете и маршрут, однако после того, как двигатель завели, что-то пошло не так.

«То гасили свет, то включали кондиционер, то открывали и закрывали двери. Нам сказали, чтобы мы оставались на своих местах, что нужна перезагрузка компьютера» — написала Наталья, одна из тех, кто собирался сегодня днем вылететь в Ростовскую область.

В итоге людей вывели на территорию аэропорта.

Позже им сказали, что из Ростова за ними направлен другой самолет. Он примет всех задержавшихся пассажиров и вылетит из Нижнего Новгорода ориентировочно в 15:00.