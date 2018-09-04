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Россияне имеют возможность сэкономить на самых популярных турах
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Россияне имеют возможность сэкономить на самых популярных турах 

HelpCase media 4 сентября 2018
Путешественники сберегут значительную часть своих средств, если забронируют туры в несезон. Сэкономить можно на самых популярных направлениях. Тенденции бронирования изучили специалисты онлайн-сервиса путешествий «Kayak». Они подсчитали, когда наступают самые выгодные дни для резервирования номеров.
По данным «Independent», эксперты изучили цены в 10 популярных местах отдыха за последние 12 месяцев. Оказалось, что если посетить столицу Чехии, Прагу, в середине января (17-го числа), то средняя стоимость номера отеля будет снижена в среднем на 2 тысячи рублей по сравнению с новогодними праздниками.
Марракеш (Марокко) приятно удивит ценами весной. 7 апреля стоимость проживания в гостиницах города снизится в 10 раз по сравнению с 28 июля — эта дата считается самой дорогой.
Помните, что отправляясь на отдых в страны с традиционным отношением к канонам Ислама, женщинам необходимо соблюдать некоторые правила. Избегайте одежды с глубоким декольте, не носите короткие юбки и по возможности покрывайте голову платком.
«Не секрет, что поездка в несезон может обойтись дешевле. Исследование показывает, что при сдвиге даты даже на несколько дней путешествие может стать гораздо дешевле», — цитирует издание директора «Kayak Europe» Джона-Ли Саеза.
Ранее мы сообщали, что снижения цен на туры в Турцию не ожидается.
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