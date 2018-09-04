Россияне имеют возможность сэкономить на самых популярных турах

Путешественники сберегут значительную часть своих средств, если забронируют туры в несезон. Сэкономить можно на самых популярных направлениях. Тенденции бронирования изучили специалисты онлайн-сервиса путешествий «Kayak». Они подсчитали, когда наступают самые выгодные дни для резервирования номеров.

По данным «Independent», эксперты изучили цены в 10 популярных местах отдыха за последние 12 месяцев. Оказалось, что если посетить столицу Чехии, Прагу, в середине января (17-го числа), то средняя стоимость номера отеля будет снижена в среднем на 2 тысячи рублей по сравнению с новогодними праздниками.

Марракеш (Марокко) приятно удивит ценами весной. 7 апреля стоимость проживания в гостиницах города снизится в 10 раз по сравнению с 28 июля — эта дата считается самой дорогой.

Помните, что отправляясь на отдых в страны с традиционным отношением к канонам Ислама, женщинам необходимо соблюдать некоторые правила. Избегайте одежды с глубоким декольте, не носите короткие юбки и по возможности покрывайте голову платком.

«Не секрет, что поездка в несезон может обойтись дешевле. Исследование показывает, что при сдвиге даты даже на несколько дней путешествие может стать гораздо дешевле», — цитирует издание директора «Kayak Europe» Джона-Ли Саеза.

Ранее мы сообщали, что снижения цен на туры в Турцию не ожидается.