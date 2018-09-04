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Минкультуры подтвердило информацию о сомнительных компаниях на туристическом рынке
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Минкультуры подтвердило информацию о сомнительных компаниях на туристическом рынке 

Газета.Ru 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Минкультуры получило список туроператоров для проведения плановых проверок. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.
"По запросу Минкультуры России из Ростуризма поступил список, туроператоров предлагаемый агентством для включения в проекты планов проведения территориальными органами Минкультуры России плановых проверок на 2019 год. Ростуризмом предложено включить в планы проверок на 2019 год 43 организации", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что данный список был запрошен впервые. Это обусловлено тем, что большая часть хозяйствующих субъектов, занимающихся указанной деятельностью являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которых плановые проверки не проводятся.
Ранее "Газете.Ru" стало известно, что ассоциация «Турпомощь» составила список компаний, по которым информация не соответствует достоверной.
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