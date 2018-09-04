Минкультуры подтвердило информацию о сомнительных компаниях на туристическом рынке

Минкультуры получило список туроператоров для проведения плановых проверок. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

"По запросу Минкультуры России из Ростуризма поступил список, туроператоров предлагаемый агентством для включения в проекты планов проведения территориальными органами Минкультуры России плановых проверок на 2019 год. Ростуризмом предложено включить в планы проверок на 2019 год 43 организации", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что данный список был запрошен впервые. Это обусловлено тем, что большая часть хозяйствующих субъектов, занимающихся указанной деятельностью являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которых плановые проверки не проводятся.