С туристического рынка России могут уйти до 100 компаний

Как стало известно "Газете.Ru" , ассоциация «Турпомощь» составила список компаний, по которым информация не соответствует достоверной.

Отмечается, что компании отбирались по таким критериям, как общая цена туристического продукта, количество отправленных туристов за 2017 год, а также уплата взноса в фонд персональной ответственности.

Источник знакомый с ситуацией подчеркнул, что в данном списке может числиться от 45 до 100 компаний.

Он также добавил, что все компании в списке предположительно предоставляют сомнительный продукт и делают мизерные отчисления в «Турпомощь».

Список с сомнительными компаниями был отправлен в Минкультуры России

В текущем году с туристического рынка ушли уже шесть туроператоров.