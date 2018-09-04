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За первый месяц работы «Комета» перевезла почти 13 тысяч пассажиров
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За первый месяц работы «Комета» перевезла почти 13 тысяч пассажиров 

Ростех 4 сентября 2018
Фото: Ростех
Фото: «Калашников Медиа»
По итогам августа пассажирское судно на подводных крыльях «Комета», созданное концерном «Калашников» Госкорпорации Ростех, перевезло по маршруту Севастополь–Ялта–Севастополь 12 772 пассажиров, выполнив 112 рейсов. Все поездки пользовались популярностью, и средняя загрузка судна составила 99%. Пассажиропоток по маршрутам Севастополь-Ялта и Ялта-Севастополь распределился практически поровну: 6410 и 6362 пассажира соответственно.
Самыми востребованными оказались билеты по тарифу стандарт: их владельцами стали около 65% пассажиров; еще 18% приобрели по тарифу комфорт, а 11% воспользовались детскими билетами. При покупке билетов пассажиры чаще всего обращались в кассы — 95%. Еще 5% прибегали к услугам электронных каналов продаж (сайт и мобильное приложение).
Всего в августе было запланировано 124 рейса, однако из-за неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 м и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) 12 поездок пришлось отменить. Возврат билетов выполняется в полном объеме.
«Спрос в течение всего августа наблюдался на очень высоком уровне, и показатель средней загрузки всех рейсов на уровне 99% подтверждает это. Необходимо также отметить, что билеты по тарифу комфорт раскупаются в первую очередь. В первые дни сентября билеты тоже активно продаются, и мы надеемся, что наши потенциальные клиенты будут с удовольствием пользоваться услугами «Кометы» в течение всего месяца», — отметил генеральный директор компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.
Напомним, единственным учредителем компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» является Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников». Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь–Ялта–Севастополь 30 июля дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Первый рейс «Кометы» состоялся 1 августа 2018 года.
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