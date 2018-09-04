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Илюхин: рейсы с Камчатки в Магадан и Анадырь сохранят даже в случае их нерентабельности
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Илюхин: рейсы с Камчатки в Магадан и Анадырь сохранят даже в случае их нерентабельности 

ТАСС 4 сентября 2018
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Рейсы из Петропавловска-Камчатского в Магадан и Анадырь будут выполняться даже в том случае, если они буду экономически невыгодны. Сейчас регионы субсидируют их в 50-процентном размере, сообщил во вторник ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Первые за много лет рейсы из Петропавловска-Камчатского в Магадан и Анадырь были запущены в конце марта — начале апреля текущего года. Стоимость субсидируемого рейса с Камчатки в Магадан составляет 2,8-4,5 тыс. рублей (продолжительность полета составляет 1,5 часа), в Анадырь — 12,5 тыс. (5,5 часов).
"Мы договорились с нашими коллегами с этих территорий — они [вместе с властями Камчатского края] субсидируют 50% этой стоимости. Экономически рейсы не очень выгодны, как по Магадану, так и по Чукотке, но  это больше политическая задача, которую мы решили. Год покажет, но даже то, что сегодня мы с коллегами субсидируем этот рейс — очень важно", — сказал Илюхин, добавив, что даже в случае нерентабельности эти сообщения между городами сохранятся.
По его словам, Камчатское авиационное предприятие, которое летает на Чукотку, на каждый рейс берет местную мясную и молочную продукцию, которая пользуется спросом. «Это еще один рынок сбыта, он, конечно, небольшой, но для наших товаропроизводителей это возможность заявить о своих амбициях», — добавил Илюхин.
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