Илюхин: рейсы с Камчатки в Магадан и Анадырь сохранят даже в случае их нерентабельности

Первые за много лет рейсы из Петропавловска-Камчатского в Магадан и Анадырь были запущены в конце марта — начале апреля текущего года. Стоимость субсидируемого рейса с Камчатки в Магадан составляет 2,8-4,5 тыс. рублей (продолжительность полета составляет 1,5 часа), в Анадырь — 12,5 тыс. (5,5 часов).

"Мы договорились с нашими коллегами с этих территорий — они [вместе с властями Камчатского края] субсидируют 50% этой стоимости. Экономически рейсы не очень выгодны, как по Магадану, так и по Чукотке, но это больше политическая задача, которую мы решили. Год покажет, но даже то, что сегодня мы с коллегами субсидируем этот рейс — очень важно", — сказал Илюхин, добавив, что даже в случае нерентабельности эти сообщения между городами сохранятся.

По его словам, Камчатское авиационное предприятие, которое летает на Чукотку, на каждый рейс берет местную мясную и молочную продукцию, которая пользуется спросом. «Это еще один рынок сбыта, он, конечно, небольшой, но для наших товаропроизводителей это возможность заявить о своих амбициях», — добавил Илюхин.