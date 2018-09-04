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В Санкт-Петербурге решили субсидировать перелёты в Курск
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В Санкт-Петербурге решили субсидировать перелёты в Курск 

Курские известия 4 сентября 2018
Фото: Курские известия
Правительство северной столицы утвердило перечень направлений из аэропорта Пулково, которые получат дополнительное финансирование
Всего субсидирование коснётся 32 маршрутов. Распространится они на перевозки в эконом-классе. Сейчас авиаперелеты Санкт-Петербург— Курск и обратно выполняет авиакомпания «Руслайн» по вторникам и четвергам.
На то, чтобы получить компенсацию авиакомпании должны до 14 сентября включительно подать документы. Государственная помощь вернёт перевозчикам недополученный доход на 25%. Кроме того, это будет существенная поддержка туристических и экономических связей. Субсидия будет получаться раз в квартал, и потрачена она должна будет только на перелёты. Неизрасходованные средства нужно будет вернуть.
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