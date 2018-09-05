СМИ: В России могут ввести туристический сбор по всей стране

Министерства финансов и культуры РФ рассматривают предложение о том, чтобы наделить все российские регионы правом взимать так называемый туристический сбор. Речь идет об аналоге сбора курортного, составляющего 1-2% от цены проживания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей вышеназванных ведомств.

Ранее «РГ» сообщала, что в 2019 году Смольный может ввести в Петербурге свой туристский сбор. Таким образом местные чиновники рассчитывают восполнить потери из-за отмены налога на движимое имущество, которая обойдется городскому бюджету в 18 миллиардов рублей.

По данным СМИ, именно Северная столица может стать пилотным регионом, в котором будет опробована идея. При этом с соответствующей инициативой в Минкультуры обращались уже несколько субъектов Федерации с историческими поселениями.

В настоящее время курортный сбор взимается с туристов в четырех регионах страны — Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.