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СМИ: В России могут ввести туристический сбор по всей стране
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СМИ: В России могут ввести туристический сбор по всей стране 

Российская Газета + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: dp.ru
Министерства финансов и культуры РФ рассматривают предложение о том, чтобы наделить все российские регионы правом взимать так называемый туристический сбор. Речь идет об аналоге сбора курортного, составляющего 1-2% от цены проживания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей вышеназванных ведомств.
Ранее «РГ» сообщала, что в 2019 году Смольный может ввести в Петербурге свой туристский сбор. Таким образом местные чиновники рассчитывают восполнить потери из-за отмены налога на движимое имущество, которая обойдется городскому бюджету в 18 миллиардов рублей.
По данным СМИ, именно Северная столица может стать пилотным регионом, в котором будет опробована идея. При этом с соответствующей инициативой в Минкультуры обращались уже несколько субъектов Федерации с историческими поселениями.
В настоящее время курортный сбор взимается с туристов в четырех регионах страны — Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.
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