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Количество туристов в Испании стало падать впервые за десятилетие
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Количество туристов в Испании стало падать впервые за десятилетие 

Национальный Туристический Союз 4 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Число посетителей Испании в июле 2018 года сократилось на 4,9%, согласно официальным данным Национального статистического института INE, и составило чуть менее 10 миллионов. Несмотря на разгар курортного сезона, это первый спад за последние десять лет.
Статистика въездов также демонстрирует рост лишь на 0,3% за первые семь месяцев 2018 года, что стало самым низким показателем за восемь лет. В 2016 и 2017 годах темпы роста были выражались двузначными цифрами. Сегодняшняя ситуация может статье серьезной проблемой туристической отрасли страны, обеспечивающей до 10% экономики.
Пока Испания остается одним из самых популярных мест отдыха для британских туристов, хотя они стали чаще выбирать более бюджетные варианты для отдыха. Турция и Египет становятся все популярнее у британцев.
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