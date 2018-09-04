Казань в тройке лучших туристических городов России 

Казань по версии сервиса бронирования жилья tvil.ru заняла третье место по популярности и длительности летних путешествий среди городов России. Первое место в рейтинге отдали Санкт-Петербургу, второе — Москве. Следом за Казнью следует Екатеринбург, а замыкает пятерку самых популярных городов для коротких путешествий в России Петрозаводск. В Казань туристы приезжали на четыре дня, и в сутки на проживание всей семьей тратили не менее 3 тысяч рублей. Кстати, в первой десятке самых популярных городов России отмечены семь мегаполисов, принимавших этим летом матчи чемпионата мира по футболу. А курортные города, напротив, в рейтинге не отмечены. Во второй пятерке списка Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, а также Калининград и Волгоград.