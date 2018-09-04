Ещё
За 7 месяцев 2018 года Победа увеличила грузооборот в 153 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За 7 месяцев 2018 года Победа увеличила грузооборот в 153 раза 

РЖД-Партнер 4 сентября 2018
В целом же топ-5 российских авиакомпаний с начала года увеличили объем перевозок грузов и почты на 5,7%. Среди топ-5 крупнейших российских авиакомпаний с начала года увеличили объем перевозки грузов и почты по сравнению с аналогичным периодом 2017-го только «ЭйрБриджКарго» и «Победа». За указанный период лоукостер перевез 20,4 тыс. т грузов и почты. Процент коммерческой загрузки составил 87,9%. Этот показатель среди компаний, входящих в пятерку, также самый высокий. Для сравнения, у компании «Аэрофлот» — 66,6%, «Сибирь» наполняет рейсы на 74,9%, а «Россия» — на 69,3%.
РЖД-Партнер: последние новости
К одному доходному маршруту частным перевозчикам можно передавать один социальный Для выплат страховки Натали Турс будут использоваться фонды персональной ответственности Власти Магаданской области надеются найти более дешевых авиаперевозчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу629
На Россию надвигается апокалипсис85
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей167
Вдова Захарченко выступила с заявлением222
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение