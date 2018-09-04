За 7 месяцев 2018 года Победа увеличила грузооборот в 153 раза 

В целом же топ-5 российских авиакомпаний с начала года увеличили объем перевозок грузов и почты на 5,7%. Среди топ-5 крупнейших российских авиакомпаний с начала года увеличили объем перевозки грузов и почты по сравнению с аналогичным периодом 2017-го только «ЭйрБриджКарго» и «Победа». За указанный период лоукостер перевез 20,4 тыс. т грузов и почты. Процент коммерческой загрузки составил 87,9%. Этот показатель среди компаний, входящих в пятерку, также самый высокий. Для сравнения, у компании «Аэрофлот» — 66,6%, «Сибирь» наполняет рейсы на 74,9%, а «Россия» — на 69,3%.