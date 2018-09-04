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«Ингосстрах» начал прием заявлений от клиентов «Натали Турс»
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«Ингосстрах» начал прием заявлений от клиентов «Натали Турс» 

Российская Газета + ещё 15 4 сентября 2018
Фото: Российская Газета
"Ингосстрах" начинает прием заявлений от клиентов «Натали Турс» на страховые выплаты. Размер возмещения будет определен только после формирования полного реестра требований.
Гражданская ответственность «Натали Турс» застрахована в «Ингосстрахе». Туроператор представлен на рынке четырьмя компаниями, сообщает ТАСС.
Размер финансового обеспечения ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий „Натали“, составляет 50 миллионов рублей, ООО „Туроператор „Натали Турс“ — 500 тысяч рублей. Общая сумма ответственности составляет 100,5 миллиона рублей.
Четвертая компания — „Центра туризма „Согласие“ — застрахована на 50 миллионов рублей. Однако по данным Ростуризма, эта компания из федерального реестра туроператоров не исключена.
С сентября вступили в силу поправки в ФЗ „Об основах туристской деятельности в РФ“, согласно которым Ростуризм может исключать туроператоров из федерального реестра собственным решением.
Ранее эксперты сомневались, что решение об исключении из реестра в отношении „Натали Турс“ будет принято, так как компания заявляла о намерении возобновить работу с 1 октября.
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