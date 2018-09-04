«Ингосстрах» начал прием заявлений от клиентов «Натали Турс»

"Ингосстрах" начинает прием заявлений от клиентов «Натали Турс» на страховые выплаты. Размер возмещения будет определен только после формирования полного реестра требований.

Гражданская ответственность «Натали Турс» застрахована в «Ингосстрахе». Туроператор представлен на рынке четырьмя компаниями, сообщает ТАСС

Размер финансового обеспечения ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий „Натали“, составляет 50 миллионов рублей, ООО „Туроператор „Натали Турс“ — 500 тысяч рублей. Общая сумма ответственности составляет 100,5 миллиона рублей.

Четвертая компания — „Центра туризма „Согласие“ — застрахована на 50 миллионов рублей. Однако по данным Ростуризма , эта компания из федерального реестра туроператоров не исключена.

С сентября вступили в силу поправки в ФЗ „Об основах туристской деятельности в РФ“, согласно которым Ростуризм может исключать туроператоров из федерального реестра собственным решением.

Ранее эксперты сомневались, что решение об исключении из реестра в отношении „Натали Турс“ будет принято, так как компания заявляла о намерении возобновить работу с 1 октября.