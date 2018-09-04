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В Калининградской области выбирают лучшего участкового полиции
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В Калининградской области выбирают лучшего участкового полиции 

АиФ + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: АиФ
Ежегодный всероссийский конкурс проводится уже в восьмой раз.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, конкурс традиционно пройдет в три этапа. Онлайн-голосование начнется 11 сентября на официальном сайте УМВД России по области. К этому времени здесь уже появится информация об участковых уполномоченных полиции — участниках первого этапа конкурса. Голосование продлится до 20 сентября.
С 7 по 16 октября жители региона выберут народного участкового на областном уровне. Победитель примет участие в финале конкурса, который пройдет также в форме онлайн-голосования.
Напомним, «Народным участковым-2017» стал капитан полиции из Калининграда Павел Кузнецов.
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