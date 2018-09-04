В Калининградской области выбирают лучшего участкового полиции

Ежегодный всероссийский конкурс проводится уже в восьмой раз.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, конкурс традиционно пройдет в три этапа. Онлайн-голосование начнется 11 сентября на официальном сайте УМВД России по области. К этому времени здесь уже появится информация об участковых уполномоченных полиции — участниках первого этапа конкурса. Голосование продлится до 20 сентября.

С 7 по 16 октября жители региона выберут народного участкового на областном уровне. Победитель примет участие в финале конкурса, который пройдет также в форме онлайн-голосования.