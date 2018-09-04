Туристка свалилась с надувного банана в Египте и умерла

Туристка из Великобритании Дженис Боулз, отдыхавшая в Хургаде, Египет , умерла после падения в воду с надувного банана. Об этом сообщает Metro.

58-летняя туристка каталась на водном аттракционе вместе с дочерью. Когда банан перевернулся, Боулз застряла под ним на несколько минут и потеряла сознание.

«Я слышал как ее [Дженис Боулз] дочь заплакала, когда поняла, что с мамой что-то случилось. Женщину подняли из воды и пытались сделать искусственный массаж сердца, но она не дышала. Я закричал «откройте ее дыхательные пути», но они меня оттолкнули», — поделился один из туристов, который также был на банане.

Ранее 22 августа британский турист Ричард Чапелоу пропал в Португалии после падения в воду с надувного банана. Инцидент произошел недалеко от региона Алгарви на юге Португалии. По словам главы местной группы волонтеров Марио Батиста, всего на водном аттракционе находилось десять британцев. Когда банан перевернулся, один из упавших в воду туристов исчез.