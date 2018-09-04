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В здании бывшего ВКИУ планируют построить гостиницу за 600 миллионов рублей
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В здании бывшего ВКИУ планируют построить гостиницу за 600 миллионов рублей 

59.ru + ещё 4 4 сентября 2018
Фото: 59.ru
Здесь может появиться отель на 150 номеров
Компания AZIMUT Hotels Company, владеющая сетью одноименных отелей в России, Австрии и Германии, представила пермским властям проект гостиницы на 150 номеров. Объем инвестиций в проект составляет 600 миллионов рублей.
Накануне губернатор Максим Решетников встречался с председателем совета директоров AZIMUT Hotels Company Александром Клячиным, который входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече бизнесмен заявил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми.
— Будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города, — сообщают в администрации. — По предварительным оценкам инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей. Краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство.
По данным «Ъ-Прикамье», новый отель может появиться в здании бывшего ВКИУ на улице Окулова, 4. В 2016 году бывшие казармы были выкуплены властями Прикамья для переезда Пермской художественной галереи. Однако команда нового губернатора предложила развивать площадку завода имени Шпагина.
Ранее мы писали о том, что в здании закрытой поликлиники на Пермской, 45 хотят сделать отель. Также для строительства отеля рассматривается площадка ДК Телта.
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