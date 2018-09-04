В здании бывшего ВКИУ планируют построить гостиницу за 600 миллионов рублей

Здесь может появиться отель на 150 номеров

Компания AZIMUT Hotels Company, владеющая сетью одноименных отелей в России Австрии и Германии, представила пермским властям проект гостиницы на 150 номеров. Объем инвестиций в проект составляет 600 миллионов рублей.

Накануне губернатор Максим Решетников встречался с председателем совета директоров AZIMUT Hotels Company Александром Клячиным , который входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes . Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече бизнесмен заявил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми.

— Будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города, — сообщают в администрации. — По предварительным оценкам инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей. Краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство.

По данным «Ъ-Прикамье», новый отель может появиться в здании бывшего ВКИУ на улице Окулова, 4. В 2016 году бывшие казармы были выкуплены властями Прикамья для переезда Пермской художественной галереи. Однако команда нового губернатора предложила развивать площадку завода имени Шпагина.

Ранее мы писали о том, что в здании закрытой поликлиники на Пермской, 45 хотят сделать отель. Также для строительства отеля рассматривается площадка ДК Телта.