Яровая предложила разработать маршруты для круизов по Дальнему Востоку

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает разработать перечень примерных маршрутов для туристских судов на территории ДФО и предусмотреть возможность оформления туристических электронных виз для посещения региона.

Яровая отметила рост интереса иностранных туристов к круизам по Дальнему Востоку и возросший спрос в этой сфере и среди жителей Дальнего Востока, для которых туризм — это новые рабочие места и возможность улучшения экономического состояния региона, и среди инвесторов.

«Предлагаю Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов ДФО разработать комплексные меры поддержки и развития туризма на территории Дальнего Востока, в том числе путем разработки перечня примерных туристических маршрутов для туристских судов, осуществляющих туризм на территории ДФО, и возможности оформления туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов ДФО при условии предварительного согласования туристического маршрута, охватывающего несколько регионов Дальнего Востока. Министерство по развитию Дальнего Востока поддержало данные предложения», — сказала Яровая во время визита в Хабаровск.

Зампред Госдумы отметила, что это предложение было направлено для включения в проект перечня поручений Президента РФ по Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба парламентария.