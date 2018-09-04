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Яровая предложила разработать маршруты для круизов по Дальнему Востоку
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Яровая предложила разработать маршруты для круизов по Дальнему Востоку 

Парламентская газета + ещё 5 4 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает разработать перечень примерных маршрутов для туристских судов на территории ДФО и предусмотреть возможность оформления туристических электронных виз для посещения региона.
Яровая отметила рост интереса иностранных туристов к круизам по Дальнему Востоку и возросший спрос в этой сфере и среди жителей Дальнего Востока, для которых туризм — это новые рабочие места и возможность улучшения экономического состояния региона, и среди инвесторов.
«Предлагаю Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов ДФО разработать комплексные меры поддержки и развития туризма на территории Дальнего Востока, в том числе путем разработки перечня примерных туристических маршрутов для туристских судов, осуществляющих туризм на территории ДФО, и возможности оформления туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов ДФО при условии предварительного согласования туристического маршрута, охватывающего несколько регионов Дальнего Востока. Министерство по развитию Дальнего Востока поддержало данные предложения», — сказала Яровая во время визита в Хабаровск.
Зампред Госдумы отметила, что это предложение было направлено для включения в проект перечня поручений Президента РФ по Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба парламентария.
8 июня Ирина Яровая предложила сделать субсидирование перелетов на Дальний Восток круглогодичным. 30 августа зампред Госдумы обсудила вопросы пассажирских авиаперевозок для жителей Дальнего Востока с генеральным директором компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым.
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