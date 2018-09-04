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Гостиницу на ул. Рогожский вал в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2019 г.
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Гостиницу на ул. Рогожский вал в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 4 сентября 2018
Гостиницу на ул. Рогожский вал в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Застройщик гостиницы по адресу: ул. Рогожский вал, вл. 12 (ЦАО) приступил к облицовке фасада. Застройщик полностью завершил монолитные работы, гидроизоляцию, утепление стен и так далее. Помимо отделки фасадов на объекте идут работы по монтажу внутренних инженерных систем и ведется подключение гостиницы к отоплению, водоснабжению и другим необходимым коммуникациям», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Как уточнили в пресс-службе, ввод объекта инвестор запланировал на II квартал 2019 г. Общая площадь гостиничного комплекса составит 15 тыс. кв. м. 12-этажный отель будет включать 152 номера. Оператором гостиницы выступает компания Hilton, отель выйдет на рынок под брендом Hampton by Hilton. Помимо гостиничных номеров в составе отеля предусмотрены общественные зоны, спортивно-оздоровительный центр, ресторан, магазины и паркинг на 78 машиномест.
«Особенностью гостиничного комплекса станет открытая терраса на уровне второго этажа. Желающие смогут попасть на нее как с улицы, так и из самого отеля. В результате благоустройства терраса превратится в полноценное общественное пространство с кафе, прогулочными зонами, озеленением», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отель на ул. Рогожский вал планируется сдать оператору Hilton «под ключ» в декабре 2018 г.
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