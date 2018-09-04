Казань заработает на иранских туристах больше, чем на европейцах

В выходные между Казанью Тегераном появилось прямое авиасообщение. Госкомитет РТ по туризму ждет платежеспособных туристов из Ирана

«Средний чек пребывания одного иранского туриста составляет примерно 200 долларов в день. По сравнению с европейцами, иранские туристы платят больше почти на 40-50%. Европейцы обычно едут отдыхать по пакету «все включено», они не привыкли к дополнительным тратам. А иранский турист совершенно другой, он может заплатить за тур меньше денег, но приехав на место, делает много покупок. Иранцы очень охотно покупают одежду, предметы быта, они любят шопинг, поэтому для нас очень важно привлечение иранцев», — рассказал РБК глава госкомитета Сергей Иванов

Самолеты летают из Казани в Тегеран по четвергам и воскресеньям. Время в пути — всего 3 часа 20 минут. Минимальная стоимость билета туда-обратно — около 10 000 рублей.

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