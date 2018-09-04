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Инвесторы заявили о готовности развивать гостиничный бизнес в Перми
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Инвесторы заявили о готовности развивать гостиничный бизнес в Перми 

Российская Газета + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Бизнесмен заявил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми, и, вероятнее всего, это будет гостиница. При этом предполагается, что будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города.
Компания «Азимут» представила краевым властям проект гостиницы с номерным фондом более 150 комнат. По предварительным оценкам инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей.
Со своей стороны, краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство.
Справка «РГ»
Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноименной гостиничной сетью, отели расположены в России, Германии и Австрии. Это один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату — около семи тысяч номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии.
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