Инвесторы заявили о готовности развивать гостиничный бизнес в Перми

Бизнесмен заявил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми , и, вероятнее всего, это будет гостиница. При этом предполагается, что будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города.

Компания «Азимут» представила краевым властям проект гостиницы с номерным фондом более 150 комнат. По предварительным оценкам инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов рублей.

Со своей стороны, краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство.

Справка «РГ»

Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноименной гостиничной сетью, отели расположены в России, Германии и Австрии. Это один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату — около семи тысяч номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии.