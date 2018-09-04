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Фотопутешествие: Курорты Заполярного края (поселок Териберка, Кольский полуостров)
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Фотопутешествие: Курорты Заполярного края (поселок Териберка, Кольский полуостров) 

Нижегородская правда 4 сентября 2018
Фото: Нижегородская правда
Серия: «Путешествия нижегородцев». Удивительные фантастические пейзажи с курортов Заполярного края.
Редакция сайта «Нижегородская правда» сердечно благодарит автора за предоставленные фотоматериалы и дружбу!Не забудьте поделиться в соцсетях!
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