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Фотопутешествие: Курорты Заполярного края (поселок Териберка, Кольский полуостров)
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Фотопутешествие: Курорты Заполярного края (поселок Териберка, Кольский полуостров)
Нижегородская правда
4 сентября 2018
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Фото:
Нижегородская правда
Серия: «Путешествия нижегородцев». Удивительные фантастические пейзажи с курортов Заполярного края.
Редакция сайта «Нижегородская правда» сердечно благодарит автора за предоставленные фотоматериалы и дружбу!Не забудьте поделиться в соцсетях!
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