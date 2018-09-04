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Турпоток из России в Испанию в январе-июле вырос почти на 6% — до 680 тыс. человек
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Турпоток из России в Испанию в январе-июле вырос почти на 6% — до 680 тыс. человек 

Агентство «Москва» + ещё 1 4 сентября 2018
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Темпы роста иностранного турпотока в Испанию замедлились. За первые семь месяцев 2018 г. в Испании побывали 47 млн зарубежных туристов, из которых более 680 тыс. оказались гражданами РФ», — говорится в сообщении.
По данным Национального института статистики (INE), за семь месяцев 2018 г., по сравнению с тем же периодом прошлого года, въездной туризм Испании вырос всего на 0,3%. «Одной из причин снижения темпов роста иностранного турпотока в Испании называют восстановление конкурирующих с Испанией пляжных направлений — Турции, Туниса и Египта. В результате этого ключевые въездные рынки Испании продемонстрировали снижение объемов относительно показателей 2017 г. : Великобритания ушла в минус на 2,8% (10,6 млн туристов), количество гостей из Германии сократилось на 5,8% (почти 6,8 млн гостей), из Франции — на 1,7% (6,2 млн человек)», — поясняется в материале.
Отмечается также, что за январь-июль турпоток из России вырос почти на 6% в годовом выражении. По количеству иностранных прибытий в Испанию Россия замыкает топ-10 ключевых въездных рынков.
«Нисходящий тренд по снижению числа туристов укрепился в июле: страну посетили почти 10 млн иностранцев (минус 4,9% меньше по сравнению с июлем 2017 г.). Июль текущего года оказался для Испании худшим, начиная с апреля 2010 г. : снижение темпов прибытий показали практически все основные исходящие рынки, включая Россию», — подчеркнули в АТОР.
Так, в июле в Испании отдохнули 175 тыс. граждан РФ (на 5,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года). «Российские туроператоры объяснили притормаживание спроса на испанском направлении проведением ЧМ-2018, из-за которого часть туристов предпочла остаться дома, а также негативным фоном в связи с отменой туров „Натали турс“. По мнению экспертов, Испании по силам „отыграть“ потери в бархатном сезоне, который на российском рынке является пиковым для направления. По данным туроператоров, большая часть туров на сентябрь уже распродана», — резюмировали в АТОР.
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