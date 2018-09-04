В Сургуте готовятся к повышению цен на авиабилеты? Местный аэропорт заполучила авиакомпания Utair

Авиакомпания Utair приобрела 48% акций ОАО «Аэропорт Сургут». Они добавились к уже имеющемуся пакету в 8%. Таким образом, группа Utair получила контроль над аэропортом, пишут «Ведомости»

Некоторые граждане уже выразили опасения, что послепокупки акцийавиабилеты в аэропорте Сургута могут подорожать. Ранее ценовая политика Utair в Югре нередко подвергалась критике. В частности, людей возмущало, что перелет из Нижневартовска Ханты-Мансийск стоит всего лишь на тысячу дешевле, чем из Москвы Прагу той же авиакомпанией. Эксперты, опрошенные «ФедералПресс» , называли такую политику паразитической (ССЫЛКА).

Впрочем, эксперты опасения местных жителей не разделяю. Так, авиаэксперт, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что повышения цен ОАО «Аэропорт Сургут» опасаться не стоит. Он объяснил, что внутрироссийский рынок демонополизирован: если Utair решит поднять цены и здесь, то в город сразу же придет другой перевозчик.

К тому же, отметил он, уаэропорта Сургута есть не только пассажирский сегмент — компания осуществляет вертолетные операции и авиационные работы.

«Именно эта составляющая для группы Utair профильная. Поэтому сделка не повлияет на магистральные перевозки и рейсы внутри региона», — отметил Олег Пантелеев.

Как ранее писал «ФедералПресс», по оценке наблюдателей, «Ютэйр» стоит на пороге очередного кризиса. Дело в том, что авиакомпания покупает новые самолеты, стоимость которых составит 1,76 млрд долларов, а также начинает масштабную рекламную кампанию. За январь-март чистый убыток «ЮТэйр» составил почти три млрд рублей. Основной доход авиакомпании получают летом и осенью, однако в начале 2017 года убыток был меньше на 300 млн рублей, а это значит, что 2018 год может оказаться убыточным.

При этом аэропорт Сургута также может потребовать больших финансовых трат на реконструкцию. Таким образом, есть риск, что это осложнит деятельность группы Utair.

Фото:Андрей Гусий