Более 3,5 млн пассажиров перевезли аэроэкспрессы этим летом

За три летних месяца 2018 г. «Аэроэкспресс» перевез более 3,5 млн пассажиров, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«За лето компания перевезла более 3,5 млн пассажиров, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что самым популярным стало Шереметьевское направление, на котором число пассажиров увеличилось на 200 тыс. и составило порядка 1,5 млн «Этим летом Москва принимала матчи чемпионата мира по футболу, что не могло не оказать влияние на рост пассажиропотока. Мы рады отметить, что иностранные гости активно выбирали «Аэроэкспресс» в качестве трансфера до центра города и оставались довольны сервисом», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаила Ковальского. Как ранее сообщало агентство «Москва», за время проведения ЧМ-2018 компания «Аэроэкспресс» перевезла более 1,5 млн пассажиров.