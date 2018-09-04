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Прошлый год стал для Вьетнама рекордным по темпам роста туризма
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Прошлый год стал для Вьетнама рекордным по темпам роста туризма 

Вьетнам сегодня 4 сентября 2018
Фото: Вьетнам сегодня
По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), вьетнамский туристический рынок в прошлом году стал самым быстро растущим в Юго-Восточной Азии
За 2017 год Вьетнам посетили около 12,9 млн иностранных туристов, что на 29,1% больше, чем в предыдущем году. При этом доходы страны выросли ненамного — $ 8,86 млрд вместо $ 8,25 млрд в 2016 году. Доля Вьетнама от общего количества иностранных туристов в регионе составляет 4%, а доля прибылей от туризма — 2,3%.
Для сравнения, рост туризма в Мьянме составил 18,4%, в Брунее — 18,3%. Индонезия, получив одинаковое количество иностранных туристов с Вьетнамом, заработала на них всего $ 12,52 млрд
Лидером в регионе остается Таиланд с примерно 35,4 млн иностранных туристов.
Прошлый год, согласно исследованию UNWTO, снова стал рекордным для международного туризма. Количество путешественников в мире выросло на 6,8%. Это самый высокий показатель со времен экономического кризиса 2009 года, и он значительно превышает прогнозы организации на 2010-2020 годы, которые составляли всего 3,8% в год.
А пока UNWTO подводят итоги прошедшего года, главное статистическое управление Вьетнама уже отчиталось о показателях за первые месяцы 2018 года. А национальная администрация туризма даже посчитала, какое количество туристов посещают Вьетнам повторно.
Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников
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