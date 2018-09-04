Круизный лайнер «Pacific Venus» зашел в Петропавловск-Камчатский

Круизное судно «Pacific Venus» со 368 туристами на борту зашло во вторник утром в порт Петропавловска-Камчатского . Сообщение об этом появилось на сайте краевого правительства.

«Из Японии в порт Петропавловска-Камчатского подошел круизный лайнер «Pacific Venus». На его борту 368 пассажиров, преимущественно жителей Страны восходящего солнца, и 204 члена экипажа. Туристы будут находиться на полуострове три дня», — говорится в сообщении.

Местный туроператор подготовил для пассажиров круизного судна экскурсионную программу в Петропавловске-Камчатском и окрестностях. За три дня туристы совершат почти 500 экскурсий.

«Пассажиры круизного лайнера отправятся на обзорные экскурсии по Петропавловску-Камчатскому, смогут погрузиться в быт и культуру народов Камчатки в этнокультурном комплексе Кайныран, отправятся к подножию Авачинского вулкана, а также на морские прогулки по Авачинской бухте. Кроме того, мы организовали специальные шаттлы, на которых пассажиры судна смогут самостоятельно добраться до центра города, посетить ряд объектов. Со всеми организованными группами будут работать наши, камчатские переводчики», — цитирует пресс-служба директора туркомпании «Камчатинтур» Ирину Седову

Всего в 2018 году в рамках круизной программы в Петропавловск-Камчатский зайдут 12 судов, а общее число иностранных туристов составит 13,5 тыс. человек. За счет большей вместимости судов число туристов, посетивших край на круизных лайнерах, вырастет более, чем вдвое. В 2017 году Камчатку также посетили 12 лайнеров, а число туристов на них составило более 5,6 тыс. человек.