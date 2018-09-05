Самолеты начнут летать из Ростова в Китай

Впервые в истории гражданской авиации Ростова-на-Дону появится прямое регулярное сообщение с Китаем , сообщает пресс-служба аэропорта Платов.

Рейсы в город Хайкоу будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» еженедельно по понедельникам на самолетах Boeing 772. Прямое авиасообщение с Китаем начинается с 22 сентября.

Международный аэропорт Платов осенью расширяет маршрутную сеть по восьми направлениям. Кроме полетов в Азию планируются новые внтрироссийские направления. Так, авиакомпания «Азимут» начнет совершать с 6 сентября рейсы в Волгоград, с 13 сентября — в Нижнекамск, с 16 и 18 сентября — соответственно в Минеральные Воды и Грозный.

Utair с 17 сентября запускает из аэропорта Платов прямые регулярные рейсы в Воронеж и Астрахань, с 21 сентября станут доступны перелеты в Ставрополь.

Общее число направлений ростовского авиаузла составляет 38 маршрутов, в том числе по России — 23.