Ещё
РЖД возмущены новой идеей Минтранса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% дальних маршрутов частным операторам 

Ведомости 1 час назад
Компания РЖД, показывающая стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, выступает против целевой модели рынка пассажирских перевозок жл 2025 года, разработанной Минтрансом, в частности против отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.
В проекте Минтранса до 10% перевозок в дальнем следовании после 2021 года предлагалось отдавать на 15 лет частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД выражало мнение, что это не целевая модель рынка, а модель регулирования работы самой монополии, ограничивающая ее самостоятельность.
Пегов в письме Лушникову обратил внимание на отсутствие механизма компенсации РЖД за то, что у нее будут отбирать прибыльные маршруты в пользу частников. По мнению монополии, закрепление за частниками до 10% создает неравные условия и не ведет развитию конкуренции. Кроме того, Пегов указал на дискриминирующие РЖД пункты программы — недопуск аффлированных с ней компаний к ряду конкурсов, приоритетность независимых перевозчиков перед монополией при определении победителя.
Ведомости: последние новости
В «Шереметьево» перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров «Победа» повысит минимальную стоимость провоза багажа «Саратовские авиалинии» подали в суд на авиакомпанию «Россия»
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление423
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко648
Киев: в Крыму задержано украинское судно с экипажем3
Украина пересмотрит отношения с Россией117
Мошенники придумали действующий способ выуживать деньги2
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Другое
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение