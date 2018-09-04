РЖД возмущены новой идеей Минтранса

РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% дальних маршрутов частным операторам

Компания РЖД , показывающая стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, выступает против целевой модели рынка пассажирских перевозок жл 2025 года, разработанной Минтрансом , в частности против отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

В проекте Минтранса до 10% перевозок в дальнем следовании после 2021 года предлагалось отдавать на 15 лет частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД выражало мнение, что это не целевая модель рынка, а модель регулирования работы самой монополии, ограничивающая ее самостоятельность.

Пегов в письме Лушникову обратил внимание на отсутствие механизма компенсации РЖД за то, что у нее будут отбирать прибыльные маршруты в пользу частников. По мнению монополии, закрепление за частниками до 10% создает неравные условия и не ведет развитию конкуренции. Кроме того, Пегов указал на дискриминирующие РЖД пункты программы — недопуск аффлированных с ней компаний к ряду конкурсов, приоритетность независимых перевозчиков перед монополией при определении победителя.