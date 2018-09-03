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«Согласие»: чаще всего страховые случаи с россиянами происходят на отдыхе в Болгарии
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«Согласие»: чаще всего страховые случаи с россиянами происходят на отдыхе в Болгарии 

Банки.ру + ещё 1 3 сентября 2018
Об этом в своем исследовании рассказала страховая компания «Согласие».
На втором и третьем местах по числу страховых случаев — Андорра и Кипр. Также страховщик отмечает, что в десятку стран, где чаще всего происходят страховые случаи на отдыхе, вошли Греция, Вьетнам и Таиланд. Замыкают десятку Испания, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и Турция.
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Стоимость полиса со страховой суммой 35 тыс. евро и сроком страхования 10 дней составит 11,5 евро для посещения всех указанных стран, кроме Таиланда и Вьетнама — стоимость полиса для их посещения составит 23 евро.
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