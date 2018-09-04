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Natalie Tours объявила о прекращении работы как туроператор
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Natalie Tours объявила о прекращении работы как туроператор 

Говорит Москва + ещё 2 4 сентября 2018
С сегодняшнего дня деятельность прекратили компании «Панорама Тур», «Агентство путешествий „Натали“, „Туроператор „Натали Турс“. Накануне стало известно, что Ростуризм исключил их из единого федерального реестра туроператоров.
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Опаздывающих пассажиров в Шереметьеве теперь не будут звать на посадку по фамилиям «Саратовские авиалинии» вернули более 280 млн руб. за неиспользованные авиабилеты Ростуризм сможет исключать из реестра недобросовестных операторов
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