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Стало известно, кто из украинских чиновников потратил больше всего денег на отдых
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Стало известно, кто из украинских чиновников потратил больше всего денег на отдых 

Украина.ру + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в конце лета на Bihus.Info.
Пятерку чиновников с самым дорогим отпуском возглавил президент Петр Порошенко. В своей декларации за 2017 год он указал два расхода на туристические услуги на общую сумму более 2,7 миллиона гривен (свыше 6,5 миллиона рублей).
На втором месте оказалась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Отдых семьи в прошлом году ей стоил 1,9 миллиона гривен (более 4,5 миллиона рублей).
Третий чиновник с самым дорогим отпуском — народный депутат Вадим Новинский. Он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 миллиона гривен (почти 2,5 миллиона рублей).
Отдых в Германии и Испании другому народному депутату Вячеславу Константиновскому обошелся минимум в 834 тысячи гривен (около 2 миллионов рублей).
На пятом месте в рейтинге расходов на отдых оказался депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, который на проживание в гостиницах Австрии и Франции в прошлом году потратил 582 тысячи гривен (1,4 миллиона рублей).
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