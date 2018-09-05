Стало известно, кто из украинских чиновников потратил больше всего денег на отдых

Об этом сообщили в конце лета на Bihus.Info.

Пятерку чиновников с самым дорогим отпуском возглавил президент Петр Порошенко . В своей декларации за 2017 год он указал два расхода на туристические услуги на общую сумму более 2,7 миллиона гривен (свыше 6,5 миллиона рублей).

На втором месте оказалась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева . Отдых семьи в прошлом году ей стоил 1,9 миллиона гривен (более 4,5 миллиона рублей).

Третий чиновник с самым дорогим отпуском — народный депутат Вадим Новинский . Он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 миллиона гривен (почти 2,5 миллиона рублей).

Отдых в Германии и Испании другому народному депутату Вячеславу Константиновскому обошелся минимум в 834 тысячи гривен (около 2 миллионов рублей).

На пятом месте в рейтинге расходов на отдых оказался депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, который на проживание в гостиницах Австрии и Франции в прошлом году потратил 582 тысячи гривен (1,4 миллиона рублей).