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Число посетивших Феодосию туристов превысило 170 тысяч с начала года
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Число посетивших Феодосию туристов превысило 170 тысяч с начала года 

RT на русском 3 сентября 2018
Число посетивших курорты Феодосийского региона туристов превысило 170 тыс. с начала 2018 года, сообщает «Крыминформ».
Как заявила на аппаратном совещании глава местного отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко, организованно в официальных средствах размещения отдохнули 77 тыс. туристов.
«Неорганизованных, по нашим подсчётам, около 100 тыс.», — добавила она.
Ранее глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе с RT рассказал о числе туристов в Крыму за летний сезон 2018 года.
Также член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил слова политтехнолога Михаила Подоляка о лжи украинских властей об уменьшении потока туристов в Крым.
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