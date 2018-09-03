Число посетивших Феодосию туристов превысило 170 тысяч с начала года

Число посетивших курорты Феодосийского региона туристов превысило 170 тыс. с начала 2018 года, сообщает «Крыминформ» Как заявила на аппаратном совещании глава местного отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко , организованно в официальных средствах размещения отдохнули 77 тыс. туристов. «Неорганизованных, по нашим подсчётам, около 100 тыс.», — добавила она. Ранее глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе с RT рассказал о числе туристов в Крыму за летний сезон 2018 года. Также член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил слова политтехнолога Михаила Подоляка о лжи украинских властей об уменьшении потока туристов в Крым.