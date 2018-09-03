В Париже тестируют сервис для туристов, ставших жертвами карманников

МОСКВА , 3 сен — РИА Новости . Один из операторов парижского транспорта запустил новый сервис специально для туристов, которые стали жертвами карманников в метро и пригородных поездах, сообщает «Евро Пульс».

На шести станциях появились центры, где пострадавшим помогают заполнить заявление о краже по упрощенной форме, в том числе и на английском языке. Раньше единственным способом для иностранца заявить о краже в парижском метро или поезде было обращение в полицию. Но это занимало много времени, в том числе из-за языкового барьера.

Правда, новым сервисом можно воспользоваться не всегда. Если карманник не только обокрал туриста, но и нанес ему повреждения, придется идти в полицию. Обращаться в полицию придется и при краже сумм больше тысячи евро.

Сервис недоступен и для тех, кто видел нападавшего. В таком случае полицейские должны будут взять показания туриста, чтобы быстрее найти вора.

Услуга будет работать в тестовом режиме до середины мая 2019 года.