Нижегородцы летают на самых «вкусных» авиакомпаниях России

О том, что нижегородцы пользуются авиакомпаниями России с самым вкусным питанием на борту, стало известно из исследования сервиса путешествий Туту.ру — специалисты проанализировали около 45 тысяч отзывов размещённых на их сайте за год (с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018), которые пассажиры оставили после перелетов. После этого составили рейтинг из 10 российских авиакомпаний, которые кормят вкуснее всех. Оценивались только те компании, у которых на борту предоставляется питание, поэтому, например, в рейтинге нет «Победы».

Топ составлялся следующим образом: по 10-балльной шкале пассажиры оценили общее впечатление от авиакомпании, отношение бортпроводников, качество питания (если оно было на борту), состояние самолета, точность вылета. Своим мнением делились только те люди, которые приобрели билет при помощи этого сервиса путешествий и уже слетали по маршруту. В рейтинг не попали авиакомпании, получившие менее 30 отзывов, касающихся питания. Оценку от 9 до 10 баллов не получила ни одна авиакомпания, от 8 до 9 баллов — 4 авиакомпании, от 7 до 8 баллов — 4 авиакомпании, от 6 до 7 баллов — 2 авиакомпании. Ниже 6 баллов не получила ни одна авиакомпания, вошедшая в рейтинг.

Мы просмотрели перечень представителей авиакомпаний в аэропорту Нижний Новгород, который есть на официальном сайте аэропорта, и узнали, что семь самых «вкусных» авиаперевозчиков из десяти обслуживают наш город.

Возглавила рейтинг с лучшим питанием на борту компания S7 Airlines . На втором месте «Аврора», а замкнул тройку «Аэрофлот» . Причём Нижний Новгород не обслуживают авиаперевозчики двух верхних позиций.

У «Аэрофлота» оценка 8,30 баллов из 10. Плюсы по еде: пассажиры отметили прекрасное меню на длительных перелетах и вкусные сэндвичи, а также понравились перекусы (дают мороженое). В числе минусов: отсутствие горячего и вегетарианского питания на коротких перелетах, странные сочетания продуктов, малое количество начинки в булочке.

Четвёртое место в рейтинге заняла авиакомпания Red Wings Airlines, которая также обслуживает Нижний Новгород — её оценка 8,19. Преимущества питания здесь в том, что горячее есть даже на рейсах длительностью менее трех часов, а сами блюда хорошего качества. Только вот не может быть всё хорошо на 100% — в числе минусов маленькие порции и блюда без изыска.

Замкнул пятёрку самых «вкусных» авиаперевозчиков «Ямал» с 7,91 баллами из 10 возможных. Пассажиры отметили очень вкусное горячее и обилие мяса в блюдах. Не понравилось же само по себе скудное питание (предлагали только курицу), непродуманное меню снеков и маленькие стаканчики с напитками.

Нижегородцы могут воспользовать авиакомпанией «Россия» , набравшей 7,70 баллов. Мало того, что на длительных перелётах предоставляют хорошее питание (на выбор курица, рыба, говядина), так и на коротких есть перекус. Порции большие, даже голодный взрослый наестся. А кофе, чай, воду и вафельки к основному давали бесплатно. Минусы питания довольно субъективны: пассажирам хотелось бы побольше овощей и пирожных, а вместо печенья они предпочитают бутерброды.

Седьмую строчку в рейтинге заняли « Уральские авиалинии » с оценкой 7,44. На основе отзывов по питанию можно сказать следующее: на коротких перелетах хвалят сэндвичи, а горячее чаще хвалят, чем ругают. Не понравилось людям малое количество еды и растворимый кофе с сухими сливками.

С оценкой 7,20 на восьмой позиции оказалась авиакомпания «NordStar». На рейсах дольше четырех часов у них есть горячее питание, что понравилось пассажирам. Только вот само качество в районе среднего, да и выбор прохладительных напитков довольно мал.

Девятую строчку заняла компания «NordWind Airlines» — в аэропорту Нижнего Новгорода её не найти, поэтому переходим к концу рейтинга.

Замкнул десятку самых «вкусных» авиаперевозчиков «Utair» — 6,29 баллов. На рейсах этой компании бесплатно дают воду без газа, а на международных рейсах пассажиры очень хвалят питание. Однако недовольство вызывает тот факт, что еда не включена в стоимость. К тому же сильный еегатив вызвала цена растворимого кофе.

Главным выводом исследования оказался тот факт, что в полете люди всегда хотят есть и будут рады перекусу даже во время коротких перелетов. Если питание не предусмотрено, то это их очень расстраивает.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, куда нижегородцы чаще всего летают за границу. Также мы писали, что Нижний Новгород вошёл в топ городов России по доступности путешествий местным жителям.