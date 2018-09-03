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Стали известны консульства, которые дают самые длинные шенгены
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Стали известны консульства, которые дают самые длинные шенгены 

Вести.Ru 3 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Лаборатория методологии социальных исследований РАНХиГС совместно с веб-сервисом для подготовки документов на шенгенскую визу VISAbility провели исследование и назвали страны ЕС, которые чаще других дают гражданам России визы на продолжительные сроки.
В числе самых лояльных оказались консульства Франции, Испании, Финляндии, Италии и Греции.
Самые длинные визы (на 5 лет) чаще всего выдает диппредставительство Франции. Греция часто выдает визы на три года, Финляндия — на два, а в консульствах Испании и Италии можно рассчитывать на шенген сроком на год, пишут "Известия".
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