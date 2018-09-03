Пляжи для безработных

Сентябрь — традиционный «бархатный» сезон на российских и европейских курортах, где лето ещё продолжается. И в то же время — затишье на туристическом рынке, говорит исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко . Именно в первые дни сентября начинаются первые распродажи горящих туров — это особенно актуально и заманчиво звучит, когда за окном непрекращающаяся серая морось и максимум +8.

Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Марина Безрядина подтверждает: люди действительно пытаются во время похолодания продлить себе лето хотя бы на время.

— Люди активно сбегают: в течение дня мы видим это, до 17 сентября повышенная активность вылетов, — поделилась наблюдениями она:

— Вообще рынок реагирует на погоду. Когда устанавливается прохладная погода в течение лета, бывают прохладные периоды, мы видим стремления активные у людей, они начинают быстренько планировать что-то и приобретать. Наверное, смотрят прогнозы.

Сочи и У офисов турагенств можно заметить запредельно заманчивые предложения. Самые доступные — это Турция Крым . «Быстрый» 4-дневный отдых с вылетом на следующий день обойдётся всего от 12,5 тысячи рублей, обещает листовка возле офиса продаж того же Pegas Touristik в «Сибирском Молле».

В «Банке горящих туров» путёвка в Сочи на такой же срок с 14 сентября обойдётся в 13,9 тысячи рублей с человека: в эту сумму укладывается перелёт и проживание в гостевом доме без питания. Если хочется увидеть море быстрее, уже 7 сентября, то придётся заплатить 18,6 тысячи.

В Турции за те же деньги можно поселиться в 4-звёздочном отеле по программе «всё включено».

Улететь на несколько дней в Абхазию можно уже за 15 тысяч рублей. Сервис там за эти деньги такой же, как и в Сочи, зато на тур скинули 5%, указано на сайте агентства «Мой горящий тур». Самую большую скидку здесь тоже дают на Сочи — 33%, на втором месте — последний рейс в Грецию 17 сентября, на который скинули 18%: 8 дней у моря здесь можно провести за 34,7 тысячи рублей. 6-дневный греческий отдых в «Банке горящих туров» предлагают от 22,9 тысячи. Причём это один из очень немногих вариантов отдыха в Европе: туры туда покупают редко — просто нет прямых рейсов, а летать с пересадками российские туристы не очень любят.

Одно из самых любимых сибиряками направлений — Таиланд — повисло в середине рейтинга по доступности: туры стоят от 23 тысяч рублей. Столько же туроператоры просят за Вьетнам.

Туры на остров Хайнань продают от 21 тысячи рублей — в общем-то, по цене Крыма. Последний, отметила директор «Агентства горящих туров» Татьяна Клокова, заметно подорожал в последние 2–3 недели, причём необоснованно.

— Там большинство объектов — вода по расписанию и очень экономно, ещё и туалет где-нибудь на этаже, какой там сервис. Есть, конечно, но не соответствует (цене), — пояснила она.

Вообще в завлекательные цены в 12–15 тысяч рублей эксперты не очень верят. По словам Светланы Фоменко, таких цен на рынке нет: в этом году операторы ставили более реальные программы, а средняя цена горящего тура составила 20–22 тысячи рублей, так что стоит перепроверять предложения у других операторов. Татьяна Клокова говорит, что такие «бросовые» цены бывают, но редко.

— Это была Турция, Кипр как-то мелькал. Турция была с вылетом на 1–2 сентября, а Кипр был в начале сезона, —

припомнила она, заметив, что это расценки на очень короткие туры, которые не очень популярны. В основном новосибирцы стараются отдохнуть подольше — 7–14 дней.

При этом тех, кто готов сорваться и укатить на море прямо завтра, в городе не очень много, хотя люди, которые ждут интересных вариантов отдыха, есть: они часто свободны от работы вообще или просто не связаны жёсткими обязательствами и могут серьёзно сэкономить.

— Такие предложения можно найти в декабре — тогда тоже некое затишье. После майских праздников: когда сезон новый начинается, программа полётная запущена, а праздники закончились, и люди стараются перед отпуском дела какие-то свои доделать, — перечислила Светлана Фоменко.

Но большая часть новосибирцев стараются позаботиться об отдыхе заранее: например, продажа новогодних туров уже давно идёт, а кто-то уже даже начал подбирать варианты на весну — в топе направлений у сибиряков традиционные Таиланд, Вьетнам, Китай и Объединённые Арабские Эмираты.

Горящие туры дают вам несомненное преимущество: всегда приятно в один момент кардинально сменить обстановку и вместо серого города оказаться на солнечном побережье. Но есть и очевидные недостатки: по факту вы забираете то, что осталось, и часто отдых может оказаться не совсем таким, как вам бы хотелось.

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