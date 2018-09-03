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Круизная компания из Швейцарии планирует включить порт Пионерский в семидневный круиз по Балтике
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Круизная компания из Швейцарии планирует включить порт Пионерский в семидневный круиз по Балтике 

Клопс.Ru 3 сентября 2018
Об этом, ссылаясь на слова директора фирмы Жан-Пьера Юбера, сообщает "Интерфакс".
"Строительство круизного терминала в порту Пионерского ещё идёт, и говорить о конкретных планах по заходам сюда наших судов ещё рано. Но мы подтверждаем свой интерес к Калининградской области с точки включения её в систему круизов по Балтийскому морю", — отметил Юбер.
По его словам, туристы будут прибывать в Калининградскую область из немецких портов Гамбург, Киль и Варнемюнде. Порт Пионерского будет последним в маршруте.
"С учётом того, что большинство туристов на наших круизных лайнерах будут из Германии, они с интересом будут видеть прошлое и настоящее этой территории России", — заключил представитель круизной компании.
Ранее Антон Алиханов сообщил, что у региональных властей есть договорённости с крупными пассажирскими компаниями, которые готовы заходить в новый порт в Пионерском.
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