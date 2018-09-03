Круизная компания из Швейцарии планирует включить порт Пионерский в семидневный круиз по Балтике

Об этом, ссылаясь на слова директора фирмы Жан-Пьера Юбера, сообщает "Интерфакс"

"Строительство круизного терминала в порту Пионерского ещё идёт, и говорить о конкретных планах по заходам сюда наших судов ещё рано. Но мы подтверждаем свой интерес к Калининградской области с точки включения её в систему круизов по Балтийскому морю", — отметил Юбер.

По его словам, туристы будут прибывать в Калининградскую область из немецких портов Гамбург, Киль и Варнемюнде. Порт Пионерского будет последним в маршруте.

"С учётом того, что большинство туристов на наших круизных лайнерах будут из Германии, они с интересом будут видеть прошлое и настоящее этой территории России", — заключил представитель круизной компании.