Эксперт: Не все отели региона после ЧМ переживут осень и зиму

Предстоящие 2019 и 2020 годы станут годами больших испытаний для калининградского гостиничного бизнеса. Некоторые отели закроются уже этой зимой, будут банкротства, перепрофилирования. Такое мнение в эфире радио " Комсомольская правда Калининград " высказал владелец гостевых домов в Калининграде и Светлогорске, писатель Борис Бартфельд.

"Боюсь, что 2019 и 2020 годы станут годами больших испытаний для калининградского гостиничного бизнеса, некоторые закроются уже этой зимой, будут банкротства, перепрофилирования. Сейчас калининградские гостиницы даже не могут заработать денег на квалифицированный капитальный ремонт, который нужно делать каждые 10–12 лет", — отметил Бартфельд.

По мнению предпринимателя, ситуация на рынке гостиниц складывается очень сложная, особенно в курортных городах, где зимой заполняемость почти нулевая. Отельер считает, что в развитии этого бизнеса допущены стратегические ошибки: стимулировалось строительство больших гостиниц, но недостаточно было сделано в плане совершенствования логистической схемы, объектов осмотра. «Девять месяцев в году гостиницы на побережье не загружаются», — отмечает Бартфельд.

Он также отметил, что туристы, приехавшие в этом году на ЧМ-2018, не озолотили отельеров, потому что многие приезжали на одну-две ночи. Однако после ЧМ поток иностранных туристов стремительно сокращается. Россиян из года в год приезжает в Калининград больше, но не в разы. Кроме того, у туристов из России традиционно немного денег на отдых.

Калининград вошёл в десятку самых популярных городов России для путешествий летом. Наш город занял седьмое место в списке, который составили специалисты сервиса бронирования Tvil.ru.