В этом году в Турции отдохнули шесть миллионов россиян, в Сочи — восемь

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Федерального агентства по туризму , в 2017 году Турцию посетило 4,52 миллиона россиян.

Осипова пояснила, что пакетным туром называют сформированный турпродукт, где туристу предлагают сразу несколько услуг.

"Основная часть турпакета — это перевозка к месту отдыха, проживание и страховка. Туда могут быть дополнительно включены трансфер, экскурсионная, лечебная программа и прочие услуги. Визовые услуги идут отдельно, так как их оказывают консульские службы иностранных государств. То есть туроператоры, в случае необходимости, берут на себя оформление визы, хотя и не могут гарантировать ее оформления", — сказала эксперт.

"Благодаря туристическим пакетам количество российских туристов, посетивших Турцию, к концу августа 2018 года уже составило шесть миллионов человек. Напомню, что в 2014 году этот показатель составлял 3,7 миллиона туристов. Таких результатов удалось добиться именно благодаря сформированным турпакетам", — подчеркнула она.

Собеседница агентства также отметила, что за последний год количество пакетных туристов на российских курортах увеличилось вдвое. «По России 5 лет назад только в Сочи отдохнуло два миллиона туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до восьми миллионов», — проинформировала Осипова.