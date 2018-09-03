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В этом году в Турции отдохнули шесть миллионов россиян, в Сочи — восемь
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В этом году в Турции отдохнули шесть миллионов россиян, в Сочи — восемь 

РИА Новости + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предложения туроператоров, сформированные в рамках пакетных туров, позволили уже к 1 сентября 2018 года увеличить российский туристический поток в Турцию до шести миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Федерального агентства по туризму, в 2017 году Турцию посетило 4,52 миллиона россиян.
Осипова пояснила, что пакетным туром называют сформированный турпродукт, где туристу предлагают сразу несколько услуг.
"Основная часть турпакета — это перевозка к месту отдыха, проживание и страховка. Туда могут быть дополнительно включены трансфер, экскурсионная, лечебная программа и прочие услуги. Визовые услуги идут отдельно, так как их оказывают консульские службы иностранных государств. То есть туроператоры, в случае необходимости, берут на себя оформление визы, хотя и не могут гарантировать ее оформления", — сказала эксперт.
"Благодаря туристическим пакетам количество российских туристов, посетивших Турцию, к концу августа 2018 года уже составило шесть миллионов человек. Напомню, что в 2014 году этот показатель составлял 3,7 миллиона туристов. Таких результатов удалось добиться именно благодаря сформированным турпакетам", — подчеркнула она.
Собеседница агентства также отметила, что за последний год количество пакетных туристов на российских курортах увеличилось вдвое. «По России 5 лет назад только в Сочи отдохнуло два миллиона туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до восьми миллионов», — проинформировала Осипова.
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