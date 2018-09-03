Авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа

С 4 сентября компания «Победа» повысит минимальную стоимость провоза багажа в самолетах с 499 до 777 рублей. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

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Ранее пассажиры могли оформить на сайте «Победы» провоз багажа, вес которого не превышает десяти килограммов, за 499 рублей. При этом в случае, если билеты бронировались сразу на нескольких человек, промотариф действовал только на одно место багажа — остальные были вынуждены платить за багаж весом до двадцати килограммов — 1499 рублей вместо 499. Именно это обстоятельство и привлекло внимание антимонопольщиков, которые нашли в действиях авиакомпании признаки навязывания пассажирам невыгодных условий провоза багажа.

В «Победе» утверждают, что минимальная цена на багаж выросла именно благодаря ФАС : авиакомпания отказалась от ограничения количества мест багажа весом до десяти килограммов и как следствие отменила промотариф. В свою очередь гендиректор лоукостера Андрей Калмыков отметил, что сниженные цены не могут действовать без ограничений.

Ранее «Победа» обращалась в суд с требованием отменить бесплатную перевозку дамских сумочек, портфелей, цветов и верхней одежды помимо ручной клади, однако проиграла процесс против Минтранса

Напомним, в конце июля министерство предложило исключить из перечня предметов, подлежащих взвешиванию перед вылетом, сумки, букеты, верхнюю одежду, устройства для перевозки детей и другие вещи.

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