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Авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа
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Авиакомпания «Победа» повышает цены на провоз багажа 

В городе N 3 сентября 2018
Фото: В городе N
С 4 сентября компания «Победа» повысит минимальную стоимость провоза багажа в самолетах с 499 до 777 рублей. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
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Ранее пассажиры могли оформить на сайте «Победы» провоз багажа, вес которого не превышает десяти килограммов, за 499 рублей. При этом в случае, если билеты бронировались сразу на нескольких человек, промотариф действовал только на одно место багажа — остальные были вынуждены платить за багаж весом до двадцати килограммов — 1499 рублей вместо 499. Именно это обстоятельство и привлекло внимание антимонопольщиков, которые нашли в действиях авиакомпании признаки навязывания пассажирам невыгодных условий провоза багажа.
В «Победе» утверждают, что минимальная цена на багаж выросла именно благодаря ФАС: авиакомпания отказалась от ограничения количества мест багажа весом до десяти килограммов и как следствие отменила промотариф. В свою очередь гендиректор лоукостера Андрей Калмыков отметил, что сниженные цены не могут действовать без ограничений.
Ранее «Победа» обращалась в суд с требованием отменить бесплатную перевозку дамских сумочек, портфелей, цветов и верхней одежды помимо ручной клади, однако проиграла процесс против Минтранса.
Напомним, в конце июля министерство предложило исключить из перечня предметов, подлежащих взвешиванию перед вылетом, сумки, букеты, верхнюю одежду, устройства для перевозки детей и другие вещи.
ИА «В городе N» уже рассказывало читателям о самой неоднозначной российской авиакомпании. Почитайте 10 фактов о скандальном лоукостере «Победа».
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