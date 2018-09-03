Госдума защитила российских туристов

Российские туристы смогут чувствовать себя более защищенными. Сегодня, 3 сентября вступили в силу нововведения, усиливающие правовую защиту граждан от банкротств туроператоров в сфере выездного туризма.

Согласно поправкам к закону «Об основах туристской деятельности в России», принятым Госдумой Ростуризм наделяется полномочиями объявить компанию банкротом и автоматически исключить ее из реестра туроператоров. Раньше только сама компания могла публично объявить о своих проблемах.

После официального объявления о банкротстве автоматически запускается механизм возврата средств туристам из фонда персональной ответственности туроператоров. Таким образом, пострадавшим от действий туроператоров не нужно будет ждать компенсаций в течение нескольких месяцев.

По мнению заместителя главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова , вступившие в силу нововведения усиливают ответственность туроператоров и правовую защиту туристов.

"Ранее приходилось ждать публичного объявления туроператора банкротом, чтобы российские граждане могли получить страховую защиту и помощь от государства. Мы приняли поправки, уточняющие ряд правовых пробелов, касающихся порядка зачисления взносов в фонды персональной ответственности туроператоров и оснований для исключения из реестра сведений о туроператоре", — сказал парламентарий.

По его мнению, вступившие сегодня в силу поправки, имеет смысл применять и для внутреннего и въездного туризма.

Напомним, что только в 2018 году финансовые трудности возникли у семи туроператоров, еще около десяти находятся на грани банкротства и закрытия. В июле, в самый разгар сезона, о финансовых проблемах и аннулировании всех туров объявило турагентство «Натали-Турс», ранее о финансовых сложностях сообщили компании DSBW-Tours, «Матрешка-тур», «Аврора-БГ».