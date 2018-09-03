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И еще одна попытка: с октября из Тюмени собираются запустить чартеры в Китай
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И еще одна попытка: с октября из Тюмени собираются запустить чартеры в Китай 

72.ru 3 сентября 2018
Фото: 72.ru
Сейчас в Китай тюменские туристы добираются в основном из Екатеринбурга
С конца октября жители Тюмени смогут улететь из Рощино в Китай. Туроператор «Русь-тур» планирует возить туристов на остров Хайнань. До этого занять нишу пробовала китайская компания «Жемчужная река», но увезти желающих отдохнуть они так и не смогли — рейсы отменяли, переносили, а туристам возвращали деньги.
— Туроператор «Русь–тур» заявил о новый рейсах из Тюмени на Хайнань. Они будут летать по понедельникам, начиная с 29 октября. Туры можно забронировать на 7, 14 или 21 ночь. По стоимости — примерно 65 тысяч рублей на неделю по системе фортуна, когда заселяют в любой отель три звезды. А отель четыре звезды в бухте Дадунхай уже обойдется в 77,5 тысяч рублей на тот же срок. Двухнедельный отдых дороже — 81,5 тысячи рублей и 106 тысяч рублей соответственно. Цены могут меняться, — Евгения Мурзина, директор туристической компании Weekend. — Из Тюмени будет летать Airbus-320, представители туроператора на презентации заявили, что рейс будет транзитным — с посадкой в Иркутске или Улан-Удэ. Лететь около 9 часов.
Туристам, которые не будут выезжать за пределы острова, визу дополнительно получать не нужно — их включают в групповой безвизовый список, это бесплатно. Те, кто планируют посетить материковый Китай, должны либо получить визу заранее в консульстве (80 долларов) или по прилету (65 долларов), но тут действуют ограничения по посещенным странам, поэтому лучше проконсультироваться у своего турагента.
Туроператор «Русь–тур» уже несколько лет возит в Китай людей из Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и других городов. Обслуживать перелеты будет авиакомпания Red Wings. Правда, они планировали начать вылеты с весны.
Минувшей осенью в Россию пришел китайский туроператор «Жемчужная река». Компания пробовала наладить вылеты из Тюмени на Хайнань, но ей так и не удалось, сорвались вылеты и из других регионов.
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