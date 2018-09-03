«Уральские авиалинии» удешевили билеты в Германию

"Уральские авиалинии" снизили стоимость билетов на рейсы в Германию из Москвы Санкт-Петербурга в преддверии зимнего сезона. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, акция действует на вылеты с 10 сентября 2018 по 28 марта 2019 года.

С дисконтом можно отправиться по маршрутам Москва — Мюнхен — Москва (от 138 евро) и Санкт-Петербург — Франкфурт — Санкт-Петербург (от 172 евро). При этом все сборы уже включены в цену. Приобрести билеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines и в любой авиакассе.

Следует отметить, что к оплате доступны бонусы программы «Крылья». После регистрации на сайте перевозчика каждый новый участник получает приветственный бонус до 1000 рублей, который можно сразу использовать как скидку, не имея при этом совершенных полетов.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений, на которых работают 46 авиалайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).