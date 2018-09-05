Запад и восток Крыма: где туристы летом отдыхали дольше всего

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 сен — РИА Новости Крым . Два крымских поселка и один кубанский попали в первую тройку мест, где этим летом туристы отдыхали дольше всего. Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

"Крымский поселок Мирный на территории городского округа Евпатория , село Новоотрадное в Ленинском районе на Керченском полуострове в Крыму и поселок Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края вошли в первую тройку по длительности летнего отдыха. Туристы отдыхали летом в этих морских курортных поселках от 13 до 15 ночей и потратили на аренду жилья от 1,9 до 3 тысяч рублей в сутки", — сообщают аналитики сервиса.

Для сравнения — на самых популярных курортах бронировали отдых в среднем на период от 8 до 10 ночей: в Ялте и Алуште — 8 ночей, в Евпатории — 10 ночей, в Сочи и Анапе — 9 ночей, в Геленджике — 8 ночей.

В среднем суточное проживание в поселке Мирный под Евпаторией обошлось в 3040 рублей, Новоотрадном — 1860 рублей, Ильиче — 2360 рублей