Ещё
Запад и восток Крыма: где туристы летом отдыхали дольше всего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка

Запад и восток Крыма: где туристы летом отдыхали дольше всего 

РИА Новости Крым + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Два крымских поселка и один кубанский попали в первую тройку мест, где этим летом туристы отдыхали дольше всего. Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru.
"Крымский поселок Мирный на территории городского округа Евпатория, село Новоотрадное в Ленинском районе на Керченском полуострове в Крыму и поселок Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края вошли в первую тройку по длительности летнего отдыха. Туристы отдыхали летом в этих морских курортных поселках от 13 до 15 ночей и потратили на аренду жилья от 1,9 до 3 тысяч рублей в сутки", — сообщают аналитики сервиса.
Для сравнения — на самых популярных курортах бронировали отдых в среднем на период от 8 до 10 ночей: в Ялте и Алуште — 8 ночей, в Евпатории — 10 ночей, в Сочи и Анапе — 9 ночей, в Геленджике — 8 ночей.
В среднем суточное проживание в поселке Мирный под Евпаторией обошлось в 3040 рублей, Новоотрадном — 1860 рублей, Ильиче — 2360 рублей
РИА Новости Крым: последние новости
Курортные поездки: по "единому" билету Крым посетили 228 тыс туристов Захарченко погиб при взрыве в кафе в Донецке - СМИ "Крымский титан" полностью приостановит работу через неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию342
Президент Ирана обратился с призывом к России103
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу58
Новый глава ДНР сделал первое заявление186
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски133
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение