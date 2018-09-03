Три поселка Крыма вошли в ТОП самых дорогих мест отдыха летом-2018

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 сен — РИА Новости Крым . Три приморских населенных пункта Республики вошли в ТОП самых дорогих курортных поселков Крыма и Кубани. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, который проанализировал стоимость аренды жилья по итогам этого лета.

"Три крымских поселка (Прибрежное, Андреевка и Мисхор) и семь кубанских курортных поселков (Джанхот, Криница, Бжид, Тамань, Бетта, Дивноморское и Шепси) попали в первую десятку самых недешевых мест, популярных для летнего отдыха-2018", — сообщают аналитики сервиса.

При этом они подчеркивают, что в этих населенных пунктах аренда жилья обошлась туристам дороже, чем в Ялте и Сочи.

Анализ «броней» свидетельствует о том, что туристы отдыхали летом в «дорогих» курортных поселках Крыма от 8 до 10 ночей и тратили на аренду жилья от 2,9 до 3,5 тысяч рублей в сутки.

"Дороже всего было провести летний отпуск в курортных поселках Геленджика и в Прибрежном (Сакский район) в Крыму, а по длительности отдыха на «дорогих» курортах лидировали Андреевка (округ Севастополя) и Мисхор (ЮБК)", — добавили аналитики.

Так, в Прибрежном отдых в среднем обошелся в 3460 рублей в сутки, в Андреевке — 3050 руб/сутки, в Мисхоре — 2930 руб/сутки. А в поселках Кубани проживание стоило от 2,8 тыс. рублей до 5,4 тыс. рублей.

Рейтинг был составлен по данным анализа трат туристов на аренду курортного жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.