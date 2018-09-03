Лоукостер «Победа» повысит стоимость провоза багажа

Лоукостер «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») с 4 сентября повысит минимальную стоимость провоза багажа с 499 рублей за 10 кг до 777 рублей. Об этом

сообщает

«Коммерсантъ».

«Мы хотели стимулировать клиентов приходить на наш сайт за самыми низкими ценами, поэтому ввели промотариф на багаж 10 кг. Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений», — объяснили в авиакомпании.

Отмечается, что данное повышение связано с требованием УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.

Фото © Александр Сапожник / Москва меняется

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