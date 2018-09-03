От армянских здравниц до грузинских пещер: где россияне отдыхали этим летом

Грузинские курорты лидируют в рейтинге посещаемости у россиян этим летом — плюс 30%. В расчет брали все страны Содружества и соответственно Грузию . Где еще отдыхали россияне и сколько они потратили на отпуск, узнала корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Россияне перестали экономить на отдыхе. Бюджет поездки этим летом вырос на 10-15%. Так, в среднем на двоих туристы тратили 75 тысяч рублей (около 1100 долларов).

Дмитрий Горин. «Это происходило за счет увеличения количества дней отпуска. Если ранее были популярны туры на 10 дней, то в этом году минимальное количество дней летом — 14. И в этой ситуации мы видим, что многие могут себе позволить путешествовать не один раз в год, а два и даже три», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России

Анапу, В основном, для отдыха россияне выбирали отечественные курорты — Сочи Геленджик . Турпоток туда вырос на 15%. Причин для этого было несколько. В первую очередь это отложенный спрос. Ведь из-за чемпионата мира по футболу многие перенесли отдых на вторую половину июля и август. Свою роль сыграло и ослабление рубля.

Отдых за границей подорожал на 10-12%. В то время как отели на Черноморском побережье цены поднимать не стали. А некоторые даже их снизили на 5-10%.

Популярностью у россиян пользуются и страны постсоветского пространства — Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан.

«Очень важный тренд последних трех лет — это рост выезда к нашим партнерам. Эта тенденция обусловлена ностальгией и отложенным спросом, бюджетностью и отсутствием каких-то языковых барьеров. Немаловажно, что нас там ждут и отношение более чем благоприятное. Все отмечают, что чувствовали себя очень комфортно», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин . Например, в Грузии этим летом отдохнуло около 1 миллиона 200 тысяч россиян. Это на треть больше, чем в прошлом сезоне. Как говорят туроператоры, тренд этого года — приключенческий и познавательный туризм.

«Самым популярным стал Мартвильский каньон. Число посетителей заповедных территорий увеличилось на 40%. Туры по каньонам, пещерам и достопримечательностям, расположенным высоко в горах, интересуют гостей из ближнего и дальнего зарубежья», — отмечает эксперт по вопросам туризма Кетеван Чумбуридзе.

В Армении россиян привлекает вкусная еда, народные мотивы, древняя архитектура. Помимо этого многие туристы едут на лечебные курорты — Джермук, Арзни.

«Курорты в Армении — это лечебницы. И в данном случае, например, провести неделю на курортах Армении более привлекательно по цене», — говорит директор туристической компании Марина Кпрян.

Если говорить о странах дальнего зарубежья, то за лето продажи путевок туда выросли на 10%. Выездной турпоток по-прежнему спасает Турция. Спрос на нее увеличился на треть. По другим направлениям — Греции, Кипру, Болгарии — показатели ниже. Причем, как говорят туроператоры, половина туров была оформлена по системе раннего бронирования — еще в феврале-марте.

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