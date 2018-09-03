Кабмин утвердил поправки в правила возмещения ущерба туристам

Правительство утвердило изменения в правила возмещения ущерба туристам. Соответствующий документ опубликован 3 сентября на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма», — говорится в документе.

Так, в новой редакции правил устанавливается, что основанием для выплаты компенсации является факт причинения туристу ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств «в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств» по договорам.

Датой установления факта причинения ущерба считается день, когда туроператор публично заявляет о прекращении деятельности или когда принимается решение о его исключении из реестра туроператоров.

Также устанавливается, что турист имеет право требовать компенсации, даже если ущерб ему был нанесен до даты, когда туроператор объявляет о прекращении деятельности.

Отдельные изменения касаются даты и информации о начале туроператором сбора требований о возмещении денежных средств.