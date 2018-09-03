В первой половине 2018 года иностранные туристы потратили в Монголии 153,6 млн долларов США

Улан-Батор , 3 сентября / Синьхуа / — В первой половине 2018 года монгольские туристы потратили за рубежом в общей сложности 281,7 млн долларов США, в то время как иностранные гости потратили в Монголии всего 153,6 млн долларов США. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Центрального банка Монголии.

При этом, по данным Министерства окружающей среды и туризма, в этом году Монголия приняла около полумиллиона туристов.

Монголия стремится развивать туризм с целью оказать содействие экономическому росту страны. На сегодняшний день вклад туризма в ВВП Монголии составляет менее 5 процентов.

Чтобы диверсифицировать зависящую от горнодобывающей промышленности экономику, правительство Монголии поставило перед собой цель увеличить число иностранных туристов до одного миллиона к 2020 году. При этом уделяется особое внимание вопросам упрощения условий поездок граждан, увеличения количества авиационных маршрутов и активизации межрегионального туристического проекта «Великий чайный путь».

Согласно статистическим данным, китайские туристы составляют 38,7 проц. от всего турпотока, второе место занимают россияне, их доля достигает 24 проц. —0—